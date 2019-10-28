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Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади
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Песков: если аль-Багдади уничтожен, то Трамп внес вклад в борьбу с терроризмом

Сама новость о ликвидации главаря ИГ не может вызвать негативной реакции российских властей, отметил пресс-секретарь президента РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Кремль полагает, что можно говорить о серьезном вкладе президента США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом, если подтвердятся данные о ликвидации американцами главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

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"Если действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и видели в зоне беспилотники, которые могли там работать", - сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным терроризмом". Представитель Кремля заверил: "Сама по себе новость [сообщение Трампа о ликвидации аль-Багдади] не может вызвать негативной реакции российских властей".

27 октября Трамп заявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Трамп поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны РФ заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдАбу Бакр аль-БагдадиЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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