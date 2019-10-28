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Военная операция Турции на севере Сирии

Путин и Меркель считают, что соглашение РФ и Турции позитивно повлияет на ситуацию в Сирии

Лидеры также отмечают, что достигнутые договоренности учитывают интересы всех сторон

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель договоренности, достигнутые на его встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому урегулированию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Путин информировал об итогах прошедших 22 октября 2019 года в Сочи переговоров с президентом Турецкой Республики Эрдоганом с акцентом на то, что достигнутые договоренности учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении. "По обоюдной оценке, выполнение положений принятого Россией и Турцией меморандума послужит стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии, а также продвижению межсирийского политического процесса, в том числе в контексте начала работы Конституционного комитета, намеченного на 30 октября в Женеве", - добавили в Кремле.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичСирияТурцияГерманияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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