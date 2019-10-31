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Кризис на Украине
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Зампостпреда РФ призвал миссию ОБСЕ сообщать об агрессивном национализме на Украине

Владимир Жеглов напомнил постоянному совету ОБСЕ о том, как украинские националисты прибыли в Золотое с оружием с целью не допустить разведения сил и средств, а также реализации минских соглашений

ВЕНА, 31 октября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине должна пристально следить и отражать в своих отчетах деструктивные акции националистов на Украине. С таким призывом выступил в четверг заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Владимир Жеглов.

Дипломат напомнил постоянному совету ОБСЕ о том, как украинские националисты прибыли в Золотое с оружием с целью не допустить разведения сил и средств, а также реализации минских соглашений. При этом ситуация была изменена только после приезда в этот поселок президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, ключевым фактором для успешного продвижения в сфере безопасности является восстановление доверия, и вялая реакция украинских властей на действия радикалов этому не способствует.

"Требуется политическая воля и последовательный, ответственный подход к выполнению обязательств. Важная роль здесь принадлежит СММ, которой предстоит пристально следить и подробно отражать в своих отчетах деструктивные акции националистов. Необходим давно востребованный тематический доклад на эту тему. Также призываем профильные структуры ОБСЕ, включая БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), держать в фокусе тему проявлений агрессивного национализма на Украине", - заявил заместитель постпреда РФ.

Угроза применения оружия НАТО

Жеглов отметил, что оружие из стран НАТО продолжает поступать на Украину, и оно может оказаться в Донбассе для использования против мирного населения.

"Ведутся поставки вооружений из стран НАТО на Украину. На прошлой неделе СМИ сообщили о завершении поставок компанией "Байкар-Макина" ударных беспилотных летательных аппаратов "Байрактар-ТБ2". Призываем воздерживаться от экспорта вооружений, которые могут оказаться в Донбассе и быть задействованы против мирного населения", - заявил зампостпреда РФ.

Обращение к США и ЕС

США и ЕС должны повлиять на власти Украины для принятия конкретных действий по достижению мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил Жеглов.

"Призываем США и Евросоюз побуждать украинское руководство к конкретным шагам на пути к миру. Пока же наблюдаем лишь их заигрывания с киевской "партией войны", настойчивые попытки "вписать" Украину в геополитическое противостояние, параметры которого вырисовывают за океаном", - отметил он.

Дипломат указал, что 30-31 октября в Киеве проходят заседания Североатлантического совета НАТО и Комиссии Украина - НАТО. "Невзирая на отсутствие консенсуса в украинском обществе о взаимоотношениях с альянсом, Украине упорно пытаются навязать ложный геополитический выбор в категориях блокового мышления. Это приводит к разделительным линиям не только в Европе, но и внутри самой Украины", - подчеркнул зампостпреда на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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