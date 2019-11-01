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Лавров о главаре ИГ: "американцы ликвидировали того, кого сами породили"

"Если это состоялось на самом деле", отметил глава российского дипведомства

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские военные изучают дополнительные факты по объявленной Соединенными Штатами информации о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади и пока не могут подтвердить эти данные. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

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"Министерство обороны России уже сделало комментарий по Абу Бакру аль-Багдади. Мы хотим получить дополнительную информацию. Все было торжественно и в ликующем стиле объявлено, но наши военные пока изучают дополнительно факты - многое из того, что было произнесено США, они пока подтвердить не могут, - сказал Лавров. - Поэтому оставлю эту ситуацию в стороне".

"Однако уничтожение террористов, если оно действительно состоялось (ведь Абу Бакра аль-Багдади уже объявляли убитым многократно), - это, наверное, позитивный шаг, учитывая его вредоносную роль в формировании "Исламского государства" и в попытке создать халифат", - продолжил глава МИД РФ, отметив, что хорошо известно, что аль-Багдади "является (являлся, если он уже мертв) порождением Соединенных Штатов".

Кроме того, глава российского дипведомства указал, что ИГ возникла "после незаконного вторжения [США и их союзников] в Ирак, развала иракского государства и выпуска из тюрем экстремистов, которые американцами там содержались, а потом были отпущены на волю". "Поэтому в известной степени американцы ликвидировали того, кого сами породили, если это состоялось на самом деле", - добавил Лавров.

О ликвидации главаря ИГ президент США Дональд Трамп объявил 27 октября. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Президент США поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. В Минобороны России заявили, что не располагают достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАСирияРоссияКризис в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
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