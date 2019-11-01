Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: США готовы развалить всю систему контроля над вооружениями

Международному сообществу следует "возвысить свой голос" в пользу ее сохранения, считает глава МИД России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Действия американцев в последние годы указывают на их готовность развалить всю систему стратегической стабильности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Последние действия американцев наводят на мысль, что они не прочь развалить всю систему международных договоров, по крайней мере в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, - сказал Лавров. - Смотрите: 2002 год - они "похоронили" Договор об ограничении систем противоракетной обороны. В нынешнем году - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Уже идет информация о том, что чуть ли не официально объявлено о выходе из Договора по открытому небу".

Министр указал на то, что Вашингтон принял решение не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не делает конструктивных предложений по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истечет в феврале 2021 года.

"Мне кажется, международное сообщество все-таки возвысит свой голос в пользу сохранения системы, обеспечивающей стратегическую стабильность, паритет и какие-то договоренности в сфере контроля над вооружениями", - уверен глава российского внешнеполитического ведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
Реклама на ТАСС
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Лавров заявил, что РФ продолжает прорабатывать пути возвращения дипсобственности в США
Российский министр иностранных дел отметил, что шесть объектов были "отобраны в очень грубой форме"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС