Лавров: США готовы развалить всю систему контроля над вооружениями

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Действия американцев в последние годы указывают на их готовность развалить всю систему стратегической стабильности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы Евгения Примакова "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24".

"Последние действия американцев наводят на мысль, что они не прочь развалить всю систему международных договоров, по крайней мере в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, - сказал Лавров. - Смотрите: 2002 год - они "похоронили" Договор об ограничении систем противоракетной обороны. В нынешнем году - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Уже идет информация о том, что чуть ли не официально объявлено о выходе из Договора по открытому небу".

Министр указал на то, что Вашингтон принял решение не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не делает конструктивных предложений по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истечет в феврале 2021 года.

"Мне кажется, международное сообщество все-таки возвысит свой голос в пользу сохранения системы, обеспечивающей стратегическую стабильность, паритет и какие-то договоренности в сфере контроля над вооружениями", - уверен глава российского внешнеполитического ведомства.