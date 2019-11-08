Россия вернется к вопросу переноса Первого комитета ГА ООН в случае новых визовых проблем

ООН, 8 ноября. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право вновь поднять вопрос о переносе из Нью-Йорка работы Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению в случае сохранения дискриминационной визовой политики США. Об этом заявил в пятницу зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов при обсуждении программы работы комитета на 2020 год.

"Оставляем за собой право продолжать на всех площадках, в том числе разоруженческих, поднимать вопрос о доступе национальных делегаций на мероприятия и в штаб-квартиру ООН, - предупредил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве. - Если мы не увидим никаких изменений в дискриминационной и неприемлемой политике США, мы обязательно вернемся к вопросу о переносе последующих сессий Первого комитета на другие площадки и будем этого добиваться, пока не добьемся позитивного решения этого вопроса".

Дискуссия состоялась после того, как комитет большинством голосов отклонил предложение РФ рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если ООН и Вашингтон не решат визовые проблемы российских делегатов. "Таким образом, комитет как бы согласился с той дискриминационной политикой, которую проводят США", - констатировал Белоусов, уточнив, что подразумевает "в основном тех, кто проголосовал против [проекта] решения".

"Встает вопрос: есть ли гарантии, что в следующем году вообще наша делегация получит визы для участия в Первом комитете? У нас таких гарантий нет", - указал дипломат. "В этих условиях, наверное, российской делегации и некоторым другим, кто полностью разделяет нашу позицию, трудно сейчас принять программу работы комитета на 2020 год", - констатировал он.

Ответственный подход

При этом российский представитель все же согласился проголосовать за принятие программы работы Комитета на 2020 год, чтобы избежать нарушения традиционного консенсуса по этому вопросу. "Как государство ответственное и заинтересованное в продолжении предметного и конструктивного диалога по актуальной повестке дня в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, Россия готова в очередной раз пойти навстречу мнению большинства делегаций и поддержать план работы комитета на следующий год", - пояснил он.

Председатель комитета, постпред Боливии Сача Льоренти поблагодарил российскую делегацию за гибкость позиции. Он подчеркнул, что озабоченности России и других стран визовой ситуацией "очень важны для ООН, потому что принцип равных прав на участие в этой организации является базовым".

В целом с начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам. Этот вопрос стал предметом обсуждения на специальном заседании комитета по отношениям ООН со страной пребывания. Вывод о нарушении США обязательств перед всемирной организацией вошел в итоговый доклад комитета, представляемый Генассамблее.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что секретариат организации находится в контакте с Вашингтоном по проблеме невыдачи виз США российским дипломатам. Он констатировал, что сложившаяся ситуация напрямую влияет на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.