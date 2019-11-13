Посольство России в США направило в Госдеп ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова с требованием строго соблюдать действующие двусторонние обязательства. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении дипмиссии для СМИ.

"В связи с экстрадицией российского гражданина Буркова из Израиля в США (обвиняется в киберпреступлениях) предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за нашими гражданами по всему миру. В направленной в Госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств", - отмечается в документе.

В российском посольстве подчеркнули, что дипломаты в ближайшее время навестят "соотечественника в следственном изоляторе в штате Вирджиния". "Находимся в контакте с его родственниками в России. Окажем Буркову всю необходимую помощь и поддержку", - заключили в российской дипмиссии.

Ранее США обвинили экстрадированного из Израиля россиянина в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Дело Буркова

Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам 30 октября. 3 ноября защита россиянина подала апелляцию на его решение, а сам Бурков - прошение отменить ордер министра. 10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова не экстрадировать его в США.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля, его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме.

Американские власти настаивали на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям. Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.

Во вторник специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на встрече с временным поверенным в делах Израиля в Москве Яковом Ливне выразил сожаление в связи с решением израильских властей выдать Буркова Соединенным Штатам. По его словам, "такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем".