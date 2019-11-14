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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков: встреча политдиректоров по иранской ядерной сделке может пройти до конца года

Даты прорабатываются, сообщил замглавы МИД России

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Новое заседание Совместной комиссии по контролю над выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может пройти до конца года. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Даты прорабатываются, - сказал он, отвечая на вопрос о сроках встречи. - Я не исключаю, что это может произойти до конца года".

Иран в начале ноября предпринял четвертый шаг по сокращению добровольно принятых на себя обязательств в рамках ядерной сделки. Следующий шаг, согласно объявленным Ираном намерениям, ожидается в начале января.

Предыдущая встреча участников сделки на уровне политдиректоров состоялась в июле. В сентябре прошла министерская встреча на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
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