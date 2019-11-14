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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков: заявления Ирана не скажутся на сотрудничестве с Россией по объекту в Фордо

Замглавы МИД РФ напомнил, что о способности Тегерана обогащать уран до уровня в 20% известно давно

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Заявления Ирана по ядерному объекту в Фордо не скажутся на сотрудничестве с РФ по перепрофилированию предприятия. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"По Фордо дискуссии продолжаются в разных форматах, - сказал он. - Мы в контакте с иранцами - как по линии дипломатических ведомств, так и по линии Росатома. Тема, безусловно, будет звучать в рамках Совместной комиссии по СВПД, которая периодически собирается на свои заседания на уровне политдиректоров. Так что здесь никаких перемен нет в связи с теми объявлениями, которые сделаны Ираном".

"Мы наблюдаем, что действия иранской стороны применительно к Фордо сегодня используются противниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе как повод для того, чтобы пустить под откос и наше сотрудничество по этому проекту, - отметил высокопоставленный дипломат. - Это вызывает тревогу. Мы полны решимости идти намеченным курсом, невзирая ни на какие посягательства извне".

Замглавы МИД РФ напомнил, что о способности Ирана обогащать уран до уровня в 20% известно давно, а подача газа на центрифуги "не оказывает влияния на наши планы реализации проекта по перепрофилированию этого объекта".

Как указал Рябков, в ином случае сложится ситуация, "когда одна столица или несколько столиц, разделяющих подобного рода взгляды, получит возможность диктовать свою волю всем остальным". "Это фундаментально противоречит той логике и философии курса, которого мы придерживаемся", - подчеркнул он.

Объект в Фордо

Иран на прошлой неделе в рамках четвертого шага по сворачиванию добровольно принятых на себя обязательств по ядерной сделке начал подачу газа на центрифуги на объекте в Фордо. Позднее представители Ирана заявили о способности выйти на обогащение урана в Фордо до уровня в 20%, а также что в Фордо не планируется создавать международный исследовательский центр.

Иранская ядерная сделка 2015 года предусматривает перепрофилирование Фордо из объекта по обогащению урана в исследовательский центр. Позднее в рамках сделки Россия и Иран начали сотрудничество по созданию в Фордо центра по производству стабильных изотопов, которые используются в научных целях.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
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