Комиссия Думы обсудит попытки вмешательства извне в ситуацию в ряде федеральных округов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России на заседании в четверг обсудит сведения о попытках вмешательства в ситуацию в ряде федеральных округов РФ. Об этом сообщил журналистам глава комиссии, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Сегодня комиссия обсудит выявленные факты иностранного вмешательства в ситуацию в ряде российских федеральных округов и информацию о попытках оказывать влияние на региональную повестку", - сказал парламентарий.