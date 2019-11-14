Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комиссия Думы обсудит попытки вмешательства извне в ситуацию в ряде федеральных округов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России на заседании в четверг обсудит сведения о попытках вмешательства в ситуацию в ряде федеральных округов РФ. Об этом сообщил журналистам глава комиссии, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Сегодня комиссия обсудит выявленные факты иностранного вмешательства в ситуацию в ряде российских федеральных округов и информацию о попытках оказывать влияние на региональную повестку", - сказал парламентарий.

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
Реклама на ТАСС
Псковские единороссы оценят поведение чиновника, оскорбившего полицейских
Ранее о проведении служебной проверки в отношении чиновника заявил губернатор региона Михаил Ведерников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС