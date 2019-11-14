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Политический кризис в Боливии

Захарова заявила, что ситуация в Боливии чревата новыми осложнениями

Россия исходит из того, что назначение главы государства в Боливии должно соответствовать нормам и объединять граждан страны, считает официальный представитель МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Обстановка в Боливии остается сложной, возможны новые осложнения. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Ситуация там остается напряженной и чреватой новыми осложнениям, - сказала она. - Мы принципиально осуждаем использование насильственных методов для решения политических задач. Последствиями становятся только хаос, человеческие жертвы, социально-экономическая нестабильность".

Россия исходит из того, что назначение главы государства в Боливии должно соответствовать нормам и объединять граждан страны, заявила Захарова.

По ее словам, в РФ обратили внимание на сообщение о том, что функции и.о. президента Боливии взяла на себя второй вице-спикер Сената Жанин Аньес. "Исходим из того, что назначение, а главное легитимность главы государства, должно четко вписываться в законодательные нормы конституции страны и служить объединению, а не расколу нации", - подчеркнула она.

МИД РФ рекомендует гражданам России отказаться от поездок в Боливию, пока там не нормализуется ситуация.

"В связи со сложной обстановкой в этом государстве, обострением ситуации в сфере безопасности, что резко ограничивает возможность оказания консульской помощи, поездки в эту страну, переезды по ее территории влекут за собой очень высокую степень риска. В этой связи рекомендуем российским гражданам отложить запланированные ранее поездки на более поздние сроки, до момента снижения напряженности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих перемещениях по территории этого государства", - сказала Захарова, подчеркнув, что в Боливии могут возникнуть транспортные трудности, в том числе с работой международных авиакомпаний.

Теги
БоливияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПолитический кризис в Боливии
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