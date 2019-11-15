Захарова прокомментировала фрагмент стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Как отметила дипломат, Трамп в разговоре заявил, что "Украина всегда достойно себя представляла" в конкурсе "Мисс Вселенная", которым ранее он владел. "Предание документа гласности будет иметь важное значение в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу", - написала она с иронией на своей странице в Facebook.

В пятницу Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским от 21 апреля. Как следует из документа, вся 16-минутная беседа представляла собой фактически обмен любезностями. Стенограмма была обнародована одновременно с началом публичных слушаний в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента американского лидера. Процедуру запустила в отношении республиканца Трампа оппозиционная Демократическая партия США, которая на данном этапе контролирует Палату представителей.