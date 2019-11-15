Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Захарова прокомментировала фрагмент стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Официальный представитель МИД РФ отметила, что предание документа гласности будет иметь важное значение в ходе обсуждения вопроса об импичменте американскому президенту

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу с иронией прокомментировала публикацию стенограммы первого телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

На эту тему
Разговор Трампа и Зеленского. Максимально короткий пересказ

Как отметила дипломат, Трамп в разговоре заявил, что "Украина всегда достойно себя представляла" в конкурсе "Мисс Вселенная", которым ранее он владел. "Предание документа гласности будет иметь важное значение в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу", - написала она с иронией на своей странице в Facebook.

В пятницу Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским от 21 апреля. Как следует из документа, вся 16-минутная беседа представляла собой фактически обмен любезностями. Стенограмма была обнародована одновременно с началом публичных слушаний в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента американского лидера. Процедуру запустила в отношении республиканца Трампа оппозиционная Демократическая партия США, которая на данном этапе контролирует Палату представителей.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
В ГД сообщили, что чешская НПО "Человек в беде" готовила участников незаконных акций в РФ
Член комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Адальби Шхагошев отметил, что данная структура позиционировала себя как благотворительная
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС