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Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьер-министра Молдавии

Кику также передано приглашение посетить РФ с рабочим визитом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьер-министра Молдавии.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Кику также передано приглашение посетить Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

14 ноября парламент Молдавии утвердил правительство меньшинства во главе с Ионом Кику. Новый состав сменит отправленный в отставку кабинет Майи Санду, сформированный в ходе произошедшего в июне острого политического кризиса.

Ранее Кику занимал пост советника президента страны Игоря Додона по вопросам экономики.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМолдавияДодон, ИгорьКику, Ион
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