МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьер-министра Молдавии.

На эту тему

Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Кику также передано приглашение посетить Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

14 ноября парламент Молдавии утвердил правительство меньшинства во главе с Ионом Кику. Новый состав сменит отправленный в отставку кабинет Майи Санду, сформированный в ходе произошедшего в июне острого политического кризиса.

Ранее Кику занимал пост советника президента страны Игоря Додона по вопросам экономики.