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Экстрадиция Алексея Буркова из Израиля в США

"Известия": член СПЧ обратился к Госдепу с просьбой допустить адвокатов к Буркову

По данным издания, российские правозащитники выступают за беспристрастное расследование этого дела

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод через американское посольство в Москве обратился к Госдепартаменту США с просьбой допустить адвокатов и дипломатов к гражданину РФ Алексею Буркову, экстрадированному в Америку из Израиля по обвинению в компьютерном мошенничестве. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на обращение на имя временного поверенного в делах США в РФ Джули Фишер.

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"Статья 10 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: "Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности". Обращаем внимание на необходимость обеспечения соответствующих международным стандартам условий его содержания, доступа к обвиняемому со стороны адвокатов и российских дипломатов", - говорится в обращении.

По данным "Известий", в документе также отмечается, что российские правозащитники выступают за беспристрастное расследование дела Буркова. Как сообщил изданию Брод, до сих пор неизвестно, в каких условиях содержится арестованный гражданин РФ. "Вопросов по этому делу очень много. У нас уже была практика аналогичных обращений по делам Богданы Осиповой и Марии Бутиной, к которым также были претензии у американских правоохранительных органов. Мы получали на них ответы из посольства США и госструктур. Надеемся, сейчас нам по крайней мере удастся обратить внимание американских правящих кругов на это дело", - пояснил "Известиям" член СПЧ.

Теги
СШАРоссияИзраильЭкстрадиция Алексея Буркова из Израиля в США
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