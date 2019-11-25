В ГД считают, что трибунал по Керченской провокации выразит отношение к ней общественности

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Решение международного трибунала по Керченской провокации Украины, который предлагают провести общественники, не будет иметь юридической силы. В то же время акция поможет сформировать позицию общественности по этому вопросу, считает депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская.

"Это общественное мнение, которое будет зафиксировано некой... организацией, движением. Будет высказана... позиция тех людей, которые будут входить в эту структуру", - сказала Поклонская в понедельник ТАСС.

По ее мнению, называть акцию трибуналом, возможно, не стоит, так как официального статуса у процесса не будет.

"Громкое название - "трибунал". Это не трибунал, это не государственная и не международная организация, которая осуществляет функции трибунала, что предусмотрено нормами права. <...> Я не могу сказать, что это хорошо или что это плохо: есть такая инициатива и она имеет право на существование", - отметила Поклонская.

Правозащитник Александр Молохов, который входит в международную ассоциацию "Таврида", ранее в понедельник сообщил, что организация готовится провести общественный трибунал по Керченскому инциденту. Планируется привлечь к нему независимых экспертов со всего мира, провести следственный эксперимент - пройти по маршруту украинских кораблей.

Трибунал должен пройти в несколько сессий в разных странах, первая из которых планируется весной 2020 года.