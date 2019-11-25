МИД РФ: Москва удовлетворена решением арбитража в Гааге по инциденту в Керченском проливе

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия удовлетворена решением межгосударственного арбитража в Гааге по керченскому инциденту, который ранее установил порядок работы и правила процедур разбирательства. Об этом в понедельник говорится в сообщении МИД России.

"Российская Федерация полностью удовлетворена данным решением, в котором учтены все ее принципиальные предложения, высказанные в ходе состоявшегося накануне в Гааге заседания арбитража, - отметили в министерстве. - Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве".

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что требования Киева о сокращении сроков разбирательства были оставлены без внимания, при этом судьи учли российские аргументы и разделили слушание на два этапа - юрисдикционный и рассмотрение спора по существу.

"При этом каждой из сторон предоставлено по шесть месяцев для подготовки своих меморандумов (Украина настаивала на двух месяцах), что соответствует практике межгосударственных арбитражей, сформированных на основании Конвенции 1982 года", - резюмировали в Москве.