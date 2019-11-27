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Песков назвал "уткой" заявления США о "дестабилизирующей роли" России в Ливии

Таким образом представитель Кремля прокомментировал соответствующее заявление помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Кремль назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" России в деле урегулирования ситуации в Ливии.

"Это все, конечно, утки, и в данном случае мы призываем так к этому относиться", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

"Постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку, - сказал Песков. - В том же заявлении сказано, что некие военные компании дестабилизируют ситуацию в Ливии". "Очень многие страны вообще не имеют права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушение международного права", - подчеркнул представитель Кремля.

Шенкер во вторник выступил с утверждением, что "военное вмешательство России" угрожает стабильности Ливии и дестабилизирует ситуацию в североафриканской стране. Шенкера попросили пояснить, что он подразумевает, говоря о "российском военном вмешательстве". Он ответил, что речь идет о "российских регулярных [войсках] и бойцах [частной военной компании] "Вагнер", которые якобы поддерживают Ливийскую национальную армию. Вашингтон, по словам Шенкера, призывает страны ввести санкции в отношении ЧВК "Вагнер".

Ситуация в Ливии

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В апреле последний объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противодействия штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных объектов инфраструктуры.

За это время войска Хафтара неоднократно наносили воздушные удары по столичному международному аэропорту Митига и летной академии в Мисурате (200 км к востоку от Триполи), утверждая, что на территории находящихся там воздушных гаваней располагаются пункты управления беспилотниками, которые используются для атак на позиции ЛНА при помощи турецких военных специалистов.

Теги
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