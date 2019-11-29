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Акции протеста в Ираке

В МИД России заявили о готовности оказать помощь Ираку в разрешении ситуации в стране

Москва рассчитывает, что в Багдаде смогут "найти адекватные ответы на вызовы", отметил замглавы ведомства Михаил Богданов
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УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Москва может при необходимости оказать Багдаду помощь и содействие в разрешении ситуации в стране. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, отвечая на вопрос журналистов о протестах в Ираке.

"Мы как дружественная страна всегда готовы оказать, если в этом есть необходимость, содействие и помощь [Ираку]", - сказал замминистра, напомнив об октябрьском визите в Багдад и Эрбиль главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе которого состоялись встречи с руководством Ирака.

По словам Богданова, "требования, которые выдвигают демонстранты [в Ираке], в значительной степени, конечно, оправданы <...> с точки зрения экономической ситуации, проблем, которые переживает население: безработицы и коррупции". Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, Москва рассчитывает, что иракское правительство "найдет в себе силы максимально оперативно и эффективно найти адекватные ответы на вызовы, с которыми столкнулся сейчас Ирак".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИракБогданов, Михаил ЛеонидовичАкции протеста в Ираке
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