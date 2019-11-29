Посольство России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Лондоне

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании рекомендует находящимся в Лондоне российским гражданам избегать мест массового скопления людей после осуществленного на Лондонском мосту теракта. Об этом говорится в комментарии, распространенном в пятницу пресс-службой посольства.

Нападение на прохожих на Лондонском мосту.

Нападение на прохожих на Лондонском мосту. Главное

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"Призываем российских граждан проявлять осторожность, избегать мест массовых скоплений людей, в особенности в туристически привлекательных районах, а также сохранять бдительность и неукоснительно следовать рекомендациям правоохранительных органов", - говорится в документе.

Дипломаты напомнили о существовании линий экстренной связи для обращения россиян в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Посольство России не располагает информацией о россиянах, пострадавших во время теракта, сообщил ТАСС пресс-секретарь диппредставительства.

"Такой информации на данный момент нет. Консульский отдел посольства находится в контакте с полицией Лондона", - сказал он.