В правительстве России подтвердили встречу Медведева с Румасом 6 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с белорусским коллегой Сергеем Румасом состоится 6 декабря. Это подтвердил пресс-секретарь главы российского кабмина Олег Осипов.

"Да, встреча состоится 6 декабря", - сказал он.

Ранее пресс-служба Совмина Белоруссии сообщила, что главы правительств двух стран во время состоявшегося в воскресенье телефонного разговора обсудили "ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции" и договорились провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря 2019 года.

Как сообщила ранее пресс-служба правительства РФ, Медведев позвонил своему белорусскому коллеге и поздравил его с 50-летием. Главы правительств также же обсудили "актуальные вопросы российско-белорусских отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства".