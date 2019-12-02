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Косачев назвал бессмысленными заявления Украины о готовности присоединить ряд областей РФ

Ранее вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность выхода каких-либо территорий из состава страны и в то же время заявил о готовности Украины принять пару областей России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Заявления властей Украины о готовности присоединить несколько российских областей являются безосновательными. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире Национальной службы новостей (НСН) в понедельник.

Так Косачев прокомментировал высказывание вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, который исключил возможность выхода каких-либо территорий из состава страны и в то же время заявил о готовности Украины принять пару областей РФ.

"Данное заявление - не более чем нечистоплотная политическая игра, она не имеет ни смысла, ни основы, ни какой бы то ни было реальной перспективы", - сказал Косачев.

Он пояснил, что в РФ гражданам всех национальностей предоставлены самые широкие права и это является принципиальной позицией страны, а "Украина последовательно выстраивает мононациональное государство". "Оно отрицает права национальных меньшинств, в том числе и русских, и русскоязычного населения. Мы знаем, какие проблемы существуют у венгерского, румынского, польского этнического меньшинств на Украине", - добавил Косачев.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что "национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков усмотрел угрозу национальным интересам в высказываниях Володина, а заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал провести соответствующее расследование.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссия
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