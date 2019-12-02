Главу ростовского Донецка исключили из "Единой России" после инцидента с его участием

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" приняло решение исключить из партии председателя городской думы - главу Донецка Юрия Тарасенко. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что председатель городской думы Донецка попал в аварию в ночь на 28 ноября. По утверждению очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Собрание первичного отделения "Единой России" состоялось, решение об исключении было принято", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по региону, два автомобиля столкнулись в четверг ночью в Донецке Ростовской области, никто не пострадал.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что за рулем одного из автомобилей находился председатель городской думы - глава Донецка Юрий Тарасенко. Источник уточнил, что Тарасенко, находившийся за рулем Nissan, не проходил освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, так как причин для его проведения не было.