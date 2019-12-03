Косачев: СФ не готов сотрудничать с парламентом Норвегии, пока там не принесут извинений

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации не готов развивать двустороннее сотрудничество со Стортингом (парламентом) Норвегии, пока там не принесут извинения в связи с задержанием сотрудника аппарата верхней палаты парламента Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже в сентябре прошлого года. Об этом заявил во вторник глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев на встрече с послом Норвегии в России Руне Ресаланном.

"В апреле этого года генпрокуратурой Норвегии было принято решение о закрытии дела в силу отсутствия доказательств, но мы не считаем это дело закрытым и исчерпанным. Есть интересы гражданина РФ, сотрудника аппарата Совета Федерации Бочкарева, которые, очевидно, были нарушены и должны быть защищены в полном объеме. Безусловно, эта тема составляет парламентское измерение. В условиях, когда Стортинг Норвегии продолжает сохранять молчание по этому вопросу, делая лишь отсылки к правоохранительным и судебным органам, мы не видим возможности развивать межпарламентское сотрудничество на двусторонней основе", - сказал Косачев.

"Мяч сейчас на норвежской стороне. И мы находимся в ожидании исчерпывающей, внятной и удовлетворяющей нас реакции парламента Норвегии", - добавил он.

Сенатор с сожалением заметил, что межпарламентское сотрудничество фактически было заморожено после ситуации с задержанием Бочкарева, которая была однозначно воспринята в России как провокация. "Мы дважды обращались на уровне руководства Совета Федерации - один раз письменно, второй раз через нашего посла в Осло - с ожиданиями разъяснений со стороны норвежского Стортинга и принесения извинений в наш адрес. Пока этого не произошло, к нашему глубокому сожалению. И мы не понимаем причин молчания норвежского Стортинга", - сказал Косачев.

Многостороннее сотрудничество стран продолжится

Парламентарий подчеркнул, что Россия далека от того, чтобы использовать эту ситуацию в многостороннем сотрудничестве с Норвегией. "Много мероприятий проходит и в рамках Совета государств Балтийского моря, и Северного совета, и Арктического совета. Все это очень важные структуры, по ним мы, разумеется, будем работать и дальше, в том числе приезжать в Норвегию, когда соответствующие мероприятия будут происходить там. Но двустороннее сотрудничество по-прежнему очень серьезно омрачено этим инцидентом, который в Совете Федерации считают чистой воды провокацией норвежских спецслужб", - сказал глава международного комитета СФ.

Он обратился к послу с просьбой еще раз передать норвежским коллегам, что сенаторы всегда готовы к восстановлению диалога.

Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что Стортинг Норвегии не поручил послу дать в ходе встречи в СФ во вторник политическую оценку этому инциденту. "Это вызывает искреннее разочарование и искреннее сожаление... Поскольку наш сотрудник был задержан по доносу сотрудника аппарата норвежского Стортинга, <...> оценка со стороны Стортинга обязательно должна быть. Это твердое убеждение не только мое, но и моих коллег, и руководства Совета Федерации", - заключил Косачев.

Бочкарев также присутствует на встрече, которая проходит в стенах верхней палаты парламента.

Дело россиянина

Бочкарев был задержан полицейской службой безопасности Норвегии в Осло 21 сентября 2018 года и затем арестован. Контрразведка заявляла, что россиянин якобы собирал данные через беспроводные сети во время семинара по информационным технологиям в Стортинге, куда прибыл по приглашению властей королевства. Основанием для ареста стало "подозрительное поведение" россиянина, на которое указывали свидетели.

Посольство РФ в Осло заявляло, что дело носит надуманный характер. Россиянин был освобожден из-под стражи 19 октября и вернулся в РФ на следующий день. В связи с задержанием Бочкарева российские сенаторы выразили протест и приняли решение воздержаться в ближайшей время от визитов в Норвегию для участия в мероприятиях в рамках межпарламентского сотрудничества.