Шаргунов перевнесет в Госдуму законопроект о смягчении наказания за нарушения на митингах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Автор законопроекта о смягчении наказания за нарушения общественного порядка на митингах, депутат от КПРФ Сергей Шаргунов перевнесет документ в Госдуму после изучения отзыва кабмина. Комиссия правительства РФ ранее не поддержала проект закона.

"У меня пока еще его [отзыва кабмина] нет, но я в любом случае буду перевносить. Надо посмотреть содержательность того, что высказано со стороны правительства, реальные это замечания или нет. Моя позиция остается принципиальной: если действия человека [на митинге] не повлекли насилия, то, разумеется, он не может быть фигурантом уголовного дела. То есть, по сути, речь идет о декриминализации этой небезызвестной статьи, я на этом настаиваю", - сказал Шаргунов журналистам во вторник.

По словам депутата, он готов переформулировать положения законопроекта с учетом замечаний кабмина, если они имеют под собой основания. "А если это просто некие придирки и отписки, тогда надо будет перевносить в прежнем виде", - добавил он.

В статье УК о неоднократных нарушениях на митингах Шаргунов предлагает снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 600 тыс. до 1 млн рублей). Инициатива предусматривает и сокращение максимального срока лишения свободы - с пяти до трех лет. Автор предлагает считать уголовно наказуемым неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикетирования, если это повлекло "за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям".

Ранее Шаргунов подчеркивал, что размеры штрафов можно обсуждать, "но что касается того, что ненасильственное участие в несанкционированной акции не должно наказываться уголовно, это принципиальный вопрос".

Согласно проекту отзыва кабмина, одобренному комиссией, в частности, пояснительная записка к законопроекту "не содержит достаточного обоснования необходимости внесения предлагаемых изменений".