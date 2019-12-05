Медведев рассказал о самых сложных решениях в своей карьере

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает самыми сложными решениями в своей карьере решения об ответе на действия Грузии в 2008 году и повышении пенсионного возраста. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам в четверг.

"Самые сложные решения - это те, которые создают серьезные проблемы для страны, или могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства, это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять такое решение. Последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным, и это хорошо, когда такое развитие событий", - сказал глава правительства.

Он добавил, что всему правительству, а также президенту РФ Владимиру Путину, тяжело далось и решение о необходимости повышения пенсионного возраста. "Что же касается последних событий - не буду скрывать, наверное, одним из самых сложных решений для меня и для правительства, и для президента, было решение по пенсионной реформе. Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми. Откровенно говоря, это решение никому принимать не хотелось, это понятно абсолютно, но его нужно было принять, чтобы наша экономика могла развиваться, а стало быть, люди жили в нормальных условиях", - рассказал премьер-министр.

В августе 2008 года грузинская армия развернула боевые действия против Южной Осетии, в том числе находившихся на ее территории российских миротворцев, начав массированный обстрел Цхинвала. В ответ на это Российская Федерация ввела войска для защиты проживающих в регионе российских граждан, а к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота РФ. Операция России по "принуждению Грузии к миру" завершилась разгромом грузинских войск. 26 августа 2008 года Дмитрий Медведев, в то время занимавший пост президента России, подписал указ о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

14 июня 2018 года Дмитрий Медведев объявил, что правительство предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, при этом изменения не коснутся тех, кто уже вышел на пенсию. 27 сентября того же года Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, 3 октября Совет Федерации одобрил законопроект на пленарном заседании, в тот же день законопроект был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.