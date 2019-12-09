Косачев: ЕС хочет "узаконить" право вмешиваться в дела других стран санкционным актом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Истинный смысл планов Евросоюза по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в США, заключается в желании легитимировать право на вмешательство в дела других государств. Об этом заявил ТАСС в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

О начале такой работы заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества.

"Сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля никого не должно вводить в заблуждение по поводу истинного смысла данного проекта: легитимировать право на вмешательство в дела других государств. Понятно, что легитимация сомнительная, ибо речь идет о сугубо внутренних актах. Но они важны, чтобы обосновать собственной общественности и налогоплательщикам, на каком основании их власти ссорятся, в частности, с ядерными державами и крупными экономическими партнерами", - сказал Косачев.

Он отметил, что интересы при этом оборачиваются "в упаковку гуманитарной озабоченности", а присвоение права карать других "по определению снимает вопросы к положению с правами человека в том же ЕС".

По мнению сенатора, пикантность момента заключается в том, что Евросоюз пока не говорит, будет ли брюссельский акт также носить имя Магнитского. "Понятно, что велик соблазн в очередной раз сделать Россию "образцом" нарушения прав человека, эталонным злом <...>. Если бы Евросоюз все же присвоил имя Магнитского своему акту, со временем, когда правда об обстоятельствах гибели аудитора стала бы достоянием широкой общественности, он мог бы превратиться в символ лицемерия и грандиозного обмана. Похоже, понимая такую перспективу, в Брюсселе могут и не рискнуть от греха подальше", - предположил Косачев.

При этом парламентарий не сомневается, что акт, конечно же, будет принят. "Чем больше вопросов к еврочиновникам дома, тем больше озабоченности правами и свободами в других странах - закон жанра", - заключил глава международного комитета СФ.

Об "акте Магнитского" в США

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, с точки зрения США, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "акта Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.

Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.