Косачев считает "максимальным" результат саммита в Париже

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Результат саммита в нормандском формате на данном этапе максимальный, так как подтверждена действенность минских соглашений, однако сохраняются сложности с интерпретациями. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Результат есть, и на этом этапе он максимален: подтверждена действенность минских соглашений и вытекающих из них последующих договоренностей. Хотя явно сохраняются сложности с интерпретациями, например, с разведением войск на линии соприкосновения. Но детали будем узнавать позже, прежде всего по тому, как будут реализовываться договоренности", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, у президента Украины Владимира Зеленского в этом плане непростая позиция, поскольку, получается, "ему сложнее договориться со своими радикалами, чем с [президентом России Владимиром] Путиным". "Но здесь, пожалуй, слово за Европой: если она проявит твердость и покажет, что не поддержит желающих воевать "до победного" и считающих минские соглашения "капитуляцией", то протесты не станут массовыми. И у Зеленского сохранятся возможности для движения вперед, к миру. Ради чего его и выбрали президентом Украины", - отметил сенатор.

Вместе с тем, Косачев назвал состоявшийся парижский саммит в рамках "нормандского формата" "в определенном смысле уникальным", так как его все очень ждали, но надежд на прорыв не было практически ни у кого. Он полагает, что главная проблема саммита, из-за которой его так долго откладывали, заключалась в диссонансе самих подходов. "Как обсуждать прекращение конфликта в ситуации, когда одна его сторона считает давно согласованный план его прекращения собственной капитуляцией, другую сторону не признают стороной, а наказывают за невыполнение плана вообще другое государство? Отдает абсурдом, но именно это и делало задачу крайне сложной", - считает парламентарий.

Поэтому, по его словам, очень важно, что встреча состоялась, как и двусторонние переговоры российского и украинского лидеров. "Тот факт, что Владимир Владимирович Путин был удовлетворен результатами переговоров, о чем он сказал журналистам ("потепление" - вот термин дня), говорит о многом: значит разговор получился и был содержательным. Какой-то иной вариант нашего лидера вряд ли бы устроил. Собственно, это было ключевым условием приезда нашей делегации в Париж", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

При этом Косачев отметил, что это не означает, что ставилась задача "обыграть" украинского коллегу, "в чем Зеленского мечтают обвинить его оппоненты в Киеве". "Но явно получилось вести разговор по существу, без лозунгов и иллюзий. Тем важнее, конечно же, закрытый формат встречи, где необязательно повторять традиционные "мантры" про "агрессию" и т.п., и особенно в тот момент, когда главы соседних государств остались один на один: в такие моменты и вершится большая политика", - заключил Косачев.

О саммите и договоренностях

Заседание саммита в нормандском формате началось в Париже вечером в понедельник и продлилось более четырех часов. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проводили переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. После этого состоялась двусторонняя беседа лидеров России и Украины, ставшая их первым личным контактом.

Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года и всестороннему выполнению соглашения о прекращении огня. Об этом говорится в тексте итогового коммюнике саммита, распространенного во вторник Елисейским дворцом.

Участники саммита также поддержали план по разведению сил на трех новых участках в Донбассе до конца марта 2020 года, а также об обмене военнопленными по принципу "всех на всех" в этом году.