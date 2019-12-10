В Кремле надеются, что встреча Путина с Зеленским "станет хорошим началом" для их диалога

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - на "нормандском саммите" в Париже прошла конструктивно и может стать хорошим началом для дальнейшего конструктивного общения лидеров. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, в Париже у Путина и Зеленского во время их первого знакомства была "достаточно конструктивная беседа". "Это было деловое, прагматичное общение, достаточно открытое, где стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов", - сказал Песков, отметив, что данная встреча стала хорошим продолжением общения лидеров двух стран по телефону.

"Мы надеемся,… что это станет хорошим началом для конструктивного общения во имя решения тех сложных проблем, которые сейчас стоят между Москвой и Киевом как в плане двустороннего сотрудничества для начала, так и для урегулирования на юго-востоке [Украины]", - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что о большем говорить рано, так как многое зависит от выполнения странами своих обязательств. "Вы знаете, что Путин всегда отвечает за свои слова и делает то, о чем он говорит. В свою очередь, конечно, он высоко ценит аналогичный подход со стороны своих собеседников", - заключил пресс-секретарь президента РФ.