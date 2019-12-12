Источник: посол ФРГ вызван в МИД РФ для оглашения ответных мер на высылку дипломатов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр вызван в четверг в Министерство иностранных дел России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

Новое "дело Скрипаля"? Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

"Вызван, для оглашения ответных мер", - сказал собеседник агентства, не став уточнять время прибытия германского дипломата.

4 декабря МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое произошло 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином.

В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер.