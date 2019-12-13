Одним из первых мероприятий врио главы Иркутской области будет поездка в Тулун

Игорь Кобзев также сообщил, что хочет сделать карту опасных участков на территории региона

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Одним из первых мероприятий нового врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева станет поездка 14 декабря в Тулун, который летом пострадал от паводков. Новый руководитель региона заявил в пятницу журналистам, что намерен лично оценить масштаб требуемых восстановительных работ. "Первоочередные шаги мы уже определили. Завтра прибываем в зону ликвидации ЧС, определимся с вопросами, которые имеются, подведем черту и дальше будем работать, каждый день делать что-то полезное", - сказал Кобзев.

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Он добавил, что хочет сделать карту опасных участков на территории Иркутской области, чтобы четко определить, какие места опасны для проживания. В ходе представления региональным властям Кобзев указал на то, что вопросы ликвидации последствий паводка в регионе остаются нерешенными. Задачей для всех органов власти, по словам врио губернатора, станет решение проблем пострадавшего населения. "Знаю и о проблемах, связанных с обращениями иркутян и выполнением их наказов. Они давались губернатору и депутатам. Их исполнение должно стать обязательным, и это оправдывает доверие населения к власти", - сказал Кобзев. Борьба с лесными пожарами Власти региона также намерены усилить взаимодействие с федеральным центром, в частности, в сфере борьбы с природными пожарами, сообщил Кобзев.

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