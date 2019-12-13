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Паводок в Иркутской области

Одним из первых мероприятий врио главы Иркутской области будет поездка в Тулун

Игорь Кобзев также сообщил, что хочет сделать карту опасных участков на территории региона

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Одним из первых мероприятий нового врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева станет поездка 14 декабря в Тулун, который летом пострадал от паводков. Новый руководитель региона заявил в пятницу журналистам, что намерен лично оценить масштаб требуемых восстановительных работ.

"Первоочередные шаги мы уже определили. Завтра прибываем в зону ликвидации ЧС, определимся с вопросами, которые имеются, подведем черту и дальше будем работать, каждый день делать что-то полезное", - сказал Кобзев.

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Он добавил, что хочет сделать карту опасных участков на территории Иркутской области, чтобы четко определить, какие места опасны для проживания.

В ходе представления региональным властям Кобзев  указал на то, что вопросы ликвидации последствий паводка в регионе остаются нерешенными. Задачей для всех органов власти, по словам врио губернатора, станет решение проблем пострадавшего населения.

"Знаю и о проблемах, связанных с обращениями иркутян и выполнением их наказов. Они давались губернатору и депутатам. Их исполнение должно стать обязательным, и это оправдывает доверие населения к власти", - сказал Кобзев.

Борьба с лесными пожарами

Власти региона также намерены усилить взаимодействие с федеральным центром, в частности, в сфере борьбы с природными пожарами, сообщил Кобзев.

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"Летом Иркутскую область охватили масштабные лесные пожары. Не секрет, мнения о причинах и последствиях, как в СМИ, так и у наших граждан, порой резкие и справедливые. Звучат обвинения в СМИ в незаконной вырубке леса и невыполнении поручений президента. Нам необходимо усилить взаимодействие с федеральным центром. Надо сделать его эффективным, оперативным и системным", - сказал Кобзев в ходе представления региональным властям.

12 декабря в отставку с поста губернатора Иркутской области подал Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в связи с ликвидацией последствий летних паводков. Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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