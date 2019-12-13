Песков не уверен в уместности надежд на планы Лондона строить добрые отношения с Россией

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Кремль не уверен в уместности ожиданий на настрой Великобритании строить добрые отношения с Россией после победы консерваторов на выборах в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приняли к сведению информацию о победе консерваторов", - сказал он. "Конечно, каждый раз хочется надеяться, что политические силы в любой стране, которые побеждают на выборах, будут придерживаться идеологии и ориентироваться на выстраивание добрых отношений с нашей страной, - заметил представитель Кремля. - Не знаю, насколько такие ожидания уместны в случае [победы] консерваторов".

Правящая в Великобритании Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов гарантировала себе большинство в Палате общин, нижней палате парламента Соединенного Королевства. Партия под руководством премьер-министра Борис Джонсона уже гарантировала себе 337 депутатских мандатов. С учетом того, что всего в Палате общин 650 мест, это означает простое большинство, которое позволит тори формировать повестку дня без оглядки на другие партии.