Слуцкий считает, что победа консерваторов не изменит политику Лондона в отношении Москвы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Убедительная победа консерваторов на парламентских выборах вряд ли приведет к изменению политики властей Великобритании по отношению к России. Такое мнение в пятницу журналистам выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Победа консерваторов во главе с Борисом Джонсоном на парламентских выборах в Великобритании достаточно убедительна. Она с высокой долей вероятности позволит преодолеть сопротивление лейбористов для ратификации сделки по Brexit, а также проводить повестку тори в британском парламенте. Это очевидно", - сказал Слуцкий.

По его словам, "также очевидно, что не стоит ждать серьезных изменений на российском направлении от политики нового кабинета министров". "Хотя нам бы хотелось более конструктивных взаимоотношений, в том числе и по линии межпарламентского диалога", - резюмировал он.

По итогам прошедших в четверг выборов консерваторы под руководством премьер-министра Джонсона уверенно лидируют. Согласно предварительным данным, они получат 363 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента. Большинство в парламенте должно позволить Джонсону утвердить соглашение о выходе из ЕС, которое парламент Великобритании не мог ратифицировать с декабря 2018 года. Это даст Великобритании возможность завершить выход из ЕС к 31 января 2020 года, это крайний срок третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону.