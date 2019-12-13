{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Слуцкий считает, что победа консерваторов не изменит политику Лондона в отношении Москвы

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что России "хотелось бы более конструктивных взаимоотношений, в том числе и по линии межпарламентского диалога"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Убедительная победа консерваторов на парламентских выборах вряд ли приведет к изменению политики властей Великобритании по отношению к России. Такое мнение в пятницу журналистам выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

На эту тему
Триумф под знаменем Brexit. Джонсон уверенно победил, но испытания только начинаются

"Победа консерваторов во главе с Борисом Джонсоном на парламентских выборах в Великобритании достаточно убедительна. Она с высокой долей вероятности позволит преодолеть сопротивление лейбористов для ратификации сделки по Brexit, а также проводить повестку тори в британском парламенте. Это очевидно", - сказал Слуцкий.

По его словам, "также очевидно, что не стоит ждать серьезных изменений на российском направлении от политики нового кабинета министров". "Хотя нам бы хотелось более конструктивных взаимоотношений, в том числе и по линии межпарламентского диалога", - резюмировал он.

По итогам прошедших в четверг выборов консерваторы под руководством премьер-министра Джонсона уверенно лидируют. Согласно предварительным данным, они получат 363 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента. Большинство в парламенте должно позволить Джонсону утвердить соглашение о выходе из ЕС, которое парламент Великобритании не мог ратифицировать с декабря 2018 года. Это даст Великобритании возможность завершить выход из ЕС к 31 января 2020 года, это крайний срок третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону.

Теги
ВеликобританияРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
Реклама на ТАСС
Путин одобрил предложение о подписании соглашения о пенсионном обеспечении в ЕАЭС
Сам документ могут подписать на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС