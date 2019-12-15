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Политолог оценил перспективы "Яблока" после смены председателя

Партия "застряла в 90-х", считает Марат Баширов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Избрание Николая Рыбакова новым председателем "Яблока" не повлияет на будущее партии, пока у нее отсутствует социальная поддержка и идея. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС в воскресенье выразил политолог Марат Баширов.

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Участники съезда партии в воскресенье избрали Рыбакова председателем политического объединения на ближайшие четыре года, за него проголосовали 69 делегатов. Второе место занял глава псковского отделения партии Лев Шлосберг (40 голосов), третье - бывший председатель "Яблока" Эмилия Слабунова (19 голосов).

"Бессмысленно обсуждать или, вернее, нам все равно, кого выбрали сегодня лидером партии "Яблоко", если у нее нет понимания, как выглядит сегодняшний мир. Взаимодействие государственных регуляторов, частью которых и были партии, и социума, кардинально изменилось", - сказал Баширов.

По его мнению, "партия "Яблоко" застряла в 90-х, когда их опорой были неустроившиеся в новом капиталистическом мире новой России образованные граждане". "Сегодня большинство из них умерли или переквалифицировались в предпринимателей. Партия без социальной опоры и социальной идеи - это религиозная секта. Поэтому, какая разница, кто сегодня будет шаманом, бьющим в барабан, Григорий Явлинский или Николай Рыбаков?" - отметил Баширов.

Теги
Явлинский, Григорий АлексеевичШлосберг, Лев МарковичСлабунова, Эмилия Эдгардовна"Яблоко"Рыбаков, Сергей Евгеньевич
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