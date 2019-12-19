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Эксперт: выступление Путина подтвердило, что низшая точка отношений с Европой пройдена

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов подчеркнул, что фактором развития отношений с Европой будет и то, насколько страны ЕС смогут противостоять давлению США

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заявления президента РФ Владимира Путина на большой пресс-конференции о том, что Россия настроена на нормализацию взаимодействия с Европой, стали подтверждением того, что низшая точка отношений с европейскими странами уже пройдена. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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"Я считаю, что у нас есть условия для определенного продвижения вперед, но это будет не очень быстро, это продвижение будет наталкиваться на многочисленные препятствия, - сказал он. - Не нужно ожидать каких-то чудес, но вполне возможно, что низшая точка этих отношений уже пройдена, и сейчас мы начнем постепенно эти отношения восстанавливать".

Перспективы взаимодействия

По мнению эксперта, говоря о дальнейшем развитии отношений РФ с европейскими странами, необходимо учитывать ряд важных моментов. В частности, он отметил, что прорыва в отношениях с ЕС, тем более учитывая большое количество разнообразных органов и комиссий в его структуре, не ожидается. Однако, судя по отношениям России с отдельными европейскими странами, например, с Францией, можно констатировать, что "диалог развивается и может привести к серьезным результатам".

Он также добавил, что надо смотреть на ситуацию в динамике, и очень многое будет зависеть от того, какие практические результаты проявятся после проведения встречи "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) в Париже. "Если будет ощутимый прогресс в том, что касается прекращения нарушения договоренностей о перемирии, то это дает возможность европейским партнерам более энергично двигаться вперед на пути расширения сотрудничества с Москвой", - указал собеседник агентства.

Кортунов подчеркнул, что фактором развития отношений с Европой будет и то, насколько европейские страны смогут противостоять американскому давлению. "Сейчас, например, вопрос с "Северным потоком - 2" интересен в том числе и тем, что показывает пределы автономии и независимости европейских государств от США", - отметил он.

К вопросу о санкциях

Комментируя тему санкций ЕС в отношении России, эксперт подчеркнул, что та критическая масса членов Евросоюза, которые выступали бы за отмену санкций, пока что не набралась. "Но очевидно и то, что время идет, санкции результатов не приносят, положение Европы в целом мире скорее ослабляется, чем укрепляется, - подчеркнул Кортунов. - Вечно это продолжаться не может, и для многих европейских стран нужен какой-то повод, чтобы более внушительно поставить вопрос о санкциях".

По его мнению, любые позитивные сдвиги на востоке Украины могут быть использованы в качестве такого повода, однако они должны быть более значительными и видимыми, чем теперь, чтобы стать аргументом в пользу изменения позиции ЕС по вопросу санкций.

Контакты с Великобританией

Эксперт отметил, что новая роль Великобритании в свете выхода из ЕС открывает возможности и для работы на российском направлении. Он также добавил, что сам премьер-министр страны Борис Джонсон заинтересован во взаимодействии с Москвой. "При наличии встречных шагов со стороны РФ и взаимного интереса, диалог между странами может активизироваться, хотя помимо общих проблем России и Запада у Британии есть свой набор "скелетов в шкафу", которые делают Лондон более критически настроенным к Москве, чем другие страны ЕС", - пояснил Кортунов.

Тем не менее, как отметил эксперт, последствия Brexit начнут проявляться в серьезных экономических проблемах, что "объективно повышает заинтересованность страны в экономическом сотрудничестве с Россией".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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