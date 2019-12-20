Рябков: Москва рассчитывает, что Италия выдаст Коршунова России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что судебные власти Италии примут решение об экстрадиции арестованного по запросу США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в пользу России.

Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как я понимаю, мы по линии профильных структур наших правоохранительных органов и прокуратуры вопрос прорабатывали. Ситуация с господином Коршуновым включает в себя в том числе запрос на экстрадицию в Россию. В процессе кассации, рассмотрения на последующих этапах мы исходим из того, что соответствующие власти, звенья правоохранительной и судебной системы Итальянской Республики наш запрос в полной мере учтут. И господин Коршунов в конечном итоге окажется в России и не будет выдан США", - сказал он.

В пятницу Апелляционный суд Неаполя принял решение об экстрадиции россиянина в США. Его можно обжаловать в вышестоящей инстанции. Окончательное решение должен утвердить министр юстиции.