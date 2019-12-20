Небензя призвал не драматизировать ситуацию вокруг работы Конституционного комитета Сирии

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал коллег в Совете Безопасности перестать драматизировать ход работы сирийского Конституционного комитета.

"Считаем контрпродуктивным драматизировать ситуацию и назначать виновных, - сказал дипломат. - Важно дать сирийцам возможность понять, как им дальше договариваться самим".

"Никто не ожидал, что работа комитета будет легкой", - подчеркнул он.

"Не надо давить на сирийцев и обставлять их работу нереальными временными рамками. Им предстоит диалог по судьбоносным вопросам, которые нельзя решить в одночасье. Со своей стороны, будем настраивать все стороны на конструктивность", - пообещал Небензя.

Постпред США при ООН Келли Крафт в своем выступлении высказала мнение, что Совет Безопасности может пересмотреть решение по работе сирийского Конституционного комитета, если сложности в его работе продолжатся. В ходе встречи СБ ООН она обвинила правительственную делегацию в "выставлении предварительных условий и препятствовании прогрессу в работе комитета".

Вторая сессия Конституционного комитета Сирии прошла в Женеве с 25 по 29 ноября. Делегациям правительства и оппозиции не удалось согласовать повестку работы, из-за чего общая встреча не состоялась. Сроки новой встречи, которая ранее планировалась на 16 декабря, также не были определены.