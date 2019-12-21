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Санкции в отношении России

Слуцкий рассчитывает, что Германия не даст нанести вред "Северному потоку - 2"

Глава думского комитета по международным делам назвал экономические санкции США инструментом противоправного давления и недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает, что руководство ФРГ не позволит санкциям США нанести вред проекту газопровода "Северный поток - 2". Об этом депутат заявил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС, отметив, что эти ограничения наносят ущерб интересам европейцев.

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"Экономические санкции США - инструмент противоправного давления и недобросовестной конкуренции. С их помощью Вашингтон бандитскими методами пытается навязать свои собственные интересы, причем зачастую в ущерб даже своим партнерам. Не раз говорил: Европе давно пора прозреть", - сказал Слуцкий.

"Пока обнадеживающими можно назвать высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель относительно экстерриториальных санкций США против проекта газопровода. Надеюсь, что ее слова не будут расходиться с делом и контрмеры ФРГ не дадут нанести вред "Северному потоку - 2", - заключил он.

Депутат также согласился с тезисом, что достигнутые недавно между Россией и Украиной договоренности по транзиту газа ярко демонстрируют, что Москва выполняет обязательства и не рассматривает поставки газа как инструмент давления.

Меркель ранее заявила, что Германия не приемлет практику экстерриториальных санкций, будь то меры против "Северного потока - 2" или Ирана. Она также заметила, что не видит иных возможностей, кроме как проведения "решительных переговоров" с США о неприемлемости таких шагов.

Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент страны Дональд Трамп, и он вступил в силу. Представитель Еврокомиссии в субботу заявил журналистам, что Евросоюз выступает против введения США санкций в отношении европейских компаний, которые занимаются легальным бизнесом.

 

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияРоссияСанкции в отношении РоссииСлуцкий, Леонид Викторович
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