Лавров: Украина предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе предложила три участка "в чистом поле", которые не окажут значительного влияния на безопасность. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", - сказал глава МИД РФ в эфире Первого канала.

Первый за три года саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря в Париже. Участники саммита приняли коммюнике по итогам встречи, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате". Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта, в том числе до конца 2019 года провести обмен пленными, а до конца марта 2020 года осуществить разведение сил на трех новых участках.