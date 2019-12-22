Лавров назвал откровенной беседу с Трампом в Вашингтоне

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Состоявшаяся 10 декабря в Вашингтоне встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом не была сугубо протокольной, состоялся откровенный прямой разговор. Об этом сам глава российского МИД заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, в традициях отношений РФ и США всегда, когда глава внешнеполитического ведомства посещает столицу партнера, он имеет аудиенцию у главы государства. "Это принципиальный момент. Да, когда мы встречаемся где-то в Европе на полях международных мероприятий, естественно, никакой речи о том, чтобы обусловливать это еще приемом у президента, не идет, - отметил Лавров. - Но когда мы посещаем столицы друг друга, это правило".

"Встреча [с Дональдом Трампом] не была пустой, не была сугубо протокольной, - подчеркнул глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос. - Она была содержательной, мы обсудили, наверное, с десяток сущностных вопросов, включая двусторонние отношения, проблемы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и различные региональные конфликты, будь то Ближний Восток, Украина, Корейский полуостров. По всем этим вопросам был предельно прямой разговор, никаких попыток срезать острые углы".

Российский министр также признал, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются серьезные расхождения по некоторым вопросам, включая иранскую ядерную программу. "Но мы настроены на диалог, и Трамп подтвердил это. Считаю это принципиально важным моментом, - указал министр. - Сигнал, который он послал своему истеблишменту, сотрудникам Белого дома, Госдепартамента, очень четкий: с Россией надо продолжать разговаривать. Мы считаем, что это - единственно правильный путь".

Лавров назвал совпадением проведение встречи с Трампом в самый разгар процедуры импичмента. "Дату мы согласовали за месяц до того, как я в конечном итоге приехал с визитом в Вашингтон", - пояснил он.