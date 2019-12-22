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Путин рассказал, что на большой пресс-конференции обсуждает важные для граждан РФ вопросы

Российский президент отметил, что не манипулирует СМИ
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не манипулирует СМИ на ежегодной большой пресс-конференции, а обсуждает вопросы, которые важны для российских граждан. Он отметил, что ему важно услышать мнение участвующих в большой пресс-конференции журналистов, поскольку они "очень близко общаются с людьми". Об этом глава государства заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в воскресенье на сайте "Вести".

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" <...> Их мнение, безусловно, я учитываю, я должен учитывать и учитываю это в своей практической работе. Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации", - сказал Путин.

"Но мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно и тоже имеет значение, потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим", - добавил президент РФ.

19 декабря президент России Владимир Путин в течение 4 часов 18 минут общался с журналистами на ежегодной большой пресс-конференции, ответив на вопросы 57 представителей СМИ. Это близко к рекорду 2008 года, когда пресс-конференция продлилась 4 часа 40 минут.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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