МИД РФ: запрос по убийству Хангошвили поступил после высылки сотрудников посольства в ФРГ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Запросы в адрес Москвы со стороны Берлина о помощи в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поступили, когда сотрудники российского посольства в ФРГ уже были высланы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Официальные запросы от Берлина были адресованы Москве. Речь идет об оказании правовой помощи в расследовании убийства бывшего члена террористических бандформирований на Северном Кавказе Хангошвили 6 и 10 декабря 2019 года. Это было сделано уже после необоснованного решения правительства ФРГ об объявлении персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине", - сказала она.

"Контакты между правоохранительными органами и спецслужбами России и Германии по так называемому делу Хангошвили осуществлялись с конца августа 2019 года. Это признает и сам Берлин", - добавила дипломат.

Хангошвили был убит 23 августа, в тот же день прокуратура ФРГ объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался гражданин России. Берлин заявил, что Москва оказывает недостаточное содействие в расследовании, и выслал двух сотрудников российского посольства, Россия ответила симметрично. Позднее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче Хангошвили, от рук которого погибли по меньшей мере 98 человек, обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала отрицательный ответ.