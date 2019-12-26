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Высылка из Германии сотрудников российского посольства
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МИД РФ: запрос по убийству Хангошвили поступил после высылки сотрудников посольства в ФРГ

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что контакты между правоохранительными органами и спецслужбами двух стран по этому делу осуществлялись с конца августа 2019 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Запросы в адрес Москвы со стороны Берлина о помощи в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили поступили, когда сотрудники российского посольства в ФРГ уже были высланы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Официальные запросы от Берлина были адресованы Москве. Речь идет об оказании правовой помощи в расследовании убийства бывшего члена террористических бандформирований на Северном Кавказе Хангошвили 6 и 10 декабря 2019 года. Это было сделано уже после необоснованного решения правительства ФРГ об объявлении персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине", - сказала она.

"Контакты между правоохранительными органами и спецслужбами России и Германии по так называемому делу Хангошвили осуществлялись с конца августа 2019 года. Это признает и сам Берлин", - добавила дипломат.

Хангошвили был убит 23 августа, в тот же день прокуратура ФРГ объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался гражданин России. Берлин заявил, что Москва оказывает недостаточное содействие в расследовании, и выслал двух сотрудников российского посольства, Россия ответила симметрично. Позднее на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче Хангошвили, от рук которого погибли по меньшей мере 98 человек, обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала отрицательный ответ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрузияГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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