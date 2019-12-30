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Песков: Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену пленными в Донбассе

При этом, по словам пресс-секретаря президента, глава государства не принимает участия в соответствующих переговорах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену удерживаемыми лицами на Украине, но не принимает участия в переговорах по его подготовке. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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29 декабря на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.

"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. А обмен все-таки осуществляется сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет", - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос украинского журналиста, почему обмен удерживаемыми лицами происходит якобы "после того, как соответствующая договоренность достигнута с Владимиром Путиным".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичОбмен пленными в Донбассе
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