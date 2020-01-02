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Эксперт: протесты у посольства США в Багдаде не побудят Вашингтон к антииранским шагам

Председатель Совета фонда Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий указал, что во время протестов под угрозой оказались жизни американских граждан, и это заставляет администрацию президента США Дональда Трампа отнестись к ситуации максимально серьезно

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Прошедшие у посольства США в Багдаде акции протеста могут подтолкнуть американского президента Дональда Трампа к решительным действиям против Ирана, в котором Вашингтон видит организатора беспорядков, однако пока "красную черту" еще не пересекли. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал председатель Совета фонда Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Эскалация с Ираном, по всей видимости, может произойти. Хотя сейчас произошло "замирение" вокруг посольства, угроза сохраняется, тем более сила, которая выступала против американского посольства, довольно организована. Поэтому, мне кажется, что такой риск есть, и очень серьезный", - сказал он.

Эксперт указал, что во время протестов у посольства под угрозой оказались жизни американских граждан, и это заставляет администрацию Трампа отнестись к ситуации максимально серьезно. "Если дальнейшей эскалации со стороны нападающих на американское представительство в Багдаде не будет, то, возможно, все ограничится словами. Но если возникнет хотя бы какой-то повод, то, возможно, у Трампа не будет выбора, - пояснил он. - Трамп не может допустить повторения ситуации, когда погиб американский дипломат в Ливии (в результате нападения на консульство США в Бенгази в 2012 году - прим. ТАСС). Тогда он осуждал [занимавшего пост президента США Барака] Обаму за нерешительность. Поэтому ему придется действовать".

Быстрицкий добавил, что к решительным действиям Трампа толкают продолжающийся процесс импичмента, а также приближение президентских выборов. Но в то же время решительные действия против Ирана могут привести к серьезным последствиям для региона, а это уже является сдерживающим фактором. "Иран - это серьезная история. Что-то может готовиться, а мы просто не знаем и узнаем только тогда, когда это произойдет. Но мне кажется, что сейчас та граница, после которой угроза решительных действиях США против Ирана выросла бы, еще не перейдена, хотя ситуация подошла к ней очень близко", - резюмировал эксперт.

Акция протеста

Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась 31 декабря в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что за организацией нападения на комплекс посольства США в Багдаде стоят "террористы и союзники Ирана".

США, по данным издания Military Times, уже разместили 100 морских пехотинцев для охраны посольства. Эспер 31 декабря заявил, что Вашингтон в ближайшее время отправит в регион около 750 военнослужащих. 1 января американские военные применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые, как сообщает телеканал Al Arabiya, пытались поджечь крышу здания посольства.

Вечером 1 января акция протеста завершилась, все демонстранты покинули район диппредставительства США в Багдаде.

Теги
Обама, БаракИранИракРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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