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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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МИД РФ: удар США по аэропорту Багдада чреват тяжелыми последствиями для мира в регионе

В дипведомстве отметили, что Россия с тревогой восприняла информацию о гибели иранского генерала Сулеймани

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Удар вооруженных сил США по аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил) генерал Касем Сулеймани, чреват тяжелыми последствиями для мира в регионе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии МИД РФ.

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"Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что Россия с тревогой восприняла информацию о гибели Сулеймани.

Теги
РоссияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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