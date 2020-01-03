МИД РФ: удар США по аэропорту Багдада чреват тяжелыми последствиями для мира в регионе

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Удар вооруженных сил США по аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил) генерал Касем Сулеймани, чреват тяжелыми последствиями для мира в регионе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что Россия с тревогой восприняла информацию о гибели Сулеймани.