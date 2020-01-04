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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Косачев назвал убийство США Сулеймани нарушением сложившейся системы международного права

Система международного права была установлена по итогам Второй мировой войны, напомнил глава комитета Совета Федерации по международным делам
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Убийство американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани представляет собой процесс уничтожения сложившейся к настоящему времени системы международного права, установленной по итогам Второй мировой войны.

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Такое мнение высказал в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

"Уничтожается международное право в принципе - в том виде, как оно сложилось по итогам Второй мировой войны", - указал Косачев. "Вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы - и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим", - уверен политик.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАИранРоссияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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