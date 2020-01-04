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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Кадыров предупредил о последствиях убийства генерала Сулеймани

По словам главы Чечни, многие политики, включая чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона
Глава Чечни Рамзан Кадыров Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 4 января. Убийство в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани может привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

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"Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства <...> Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным", - написал Кадыров.

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации ракетным ударом в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСШАИранИракРоссияГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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