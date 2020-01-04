Лавров выразил Зарифу соболезнования после убийства Сулеймани

ТАСС, 4 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил свои соболезнования по случаю убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства, размещенном в Twitter .

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили последние региональные и международные события после убийства генерала Касема Сулеймани. Глава МИД России выразил свои соболезнования в связи с гибелью командующего подразделения "Аль-Кудс", - говорится в сообщении.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Представители администрации США ранее заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.