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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Лавров выразил Зарифу соболезнования после убийства Сулеймани

Главы МИД России и Ирана в телефонном разговоре также обсудили последние региональные и международные события после убийства командующего подразделения "Аль-Кудс"

ТАСС, 4 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил свои соболезнования по случаю убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства, размещенном в Twitter.

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"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудили последние региональные и международные события после убийства генерала Касема Сулеймани. Глава МИД России выразил свои соболезнования в связи с гибелью командующего подразделения "Аль-Кудс", - говорится в сообщении.

Батальон "Аль-Кудс" - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Представители администрации США ранее заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияЗариф, Мохаммад ДжавадГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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