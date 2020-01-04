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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Лавров и Чавушоглу выразили глубокую озабоченность последствиями убийства Сулеймани

Главы МИД России и Турции также обсудили ситуацию в Ливии в контексте подготовки контактов на высшем уровне

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре выразили глубокую озабоченность последствиями для Ближнего Востока в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани американцами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"Лавров подчеркнул, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют достижению декларируемых Вашингтоном целей борьбы с терроризмом", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Стороны выразили глубокую озабоченность возможными серьезными последствиями американской акции для мира и стабильности в регионе Ближнего Востока", - добавили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что были также затронуты вопросы урегулирования в Сирии и ситуация в Ливии в контексте подготовки к предстоящим контактам на высшем уровне.

Ранее официальный представитель МИД Турции Хами Аксой сообщал, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган встретятся 8 января в республике, чтобы запустить "Турецкий поток" и обсудить обстановку в Сирии, а также двусторонние вопросы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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