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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Лавров и Зариф назвали убийство Сулеймани грубым нарушением международного права

Главы МИД России и Ирана подчеркнули, что действия США ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Джавад Зариф субботу в телефонном разговоре подчеркнули, что убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани грубо противоречит международному праву. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"Лавров выразил соболезнования в связи с убийством американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани, - подчеркнули в министерстве. - Министры подчеркнули, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе".

В пятницу Пентагон сообщил о ликвидации Сулеймани в районе аэропорта Багдада. Министерство обороны США в своем заявлении проинформировало, что ракетный удар, приведший к гибели Сулеймани, был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на этой неделе.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры". Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияЗариф, Мохаммад ДжавадГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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