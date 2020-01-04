Косачев: уничтожение Сулеймани - попытка эффектного старта избирательной кампании Трампа

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ликвидация Вашингтоном командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения Ирана) генерала Касема Сулеймани является попыткой эффектного начала избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире телеканала "Россия-24" .

"На мой взгляд, Трамп таким образом пытается, удачно или неудачно, покажет только время, но он пытается стартовать эффектно свою избирательную кампанию", - сказал Косачев, комментируя удар Вашингтона по аэропорту Багдада, в результате которого был убит иранский генерал.

Косачев выразил уверенность, что Трамп хотел бы превратить Ближний Восток в "карту в своей избирательной кампании": "Он пытается сделать то, что не удалось ни одному из его предшественников, то есть, условно говоря, "демократизировать" большой Ближний Восток. А для этого, ему, конечно же, прежде всего нужно решить проблему Ирана".

Как отметил политик, Вашингтон своими действиями на Ближнем Востоке только усилил позиции Тегерана. "Со стороны США это будет системная работа по подавлению любых попыток Ирана либо влиять на ситуацию в регионе, либо оппонировать Соединенным Штатам Америки", - подчеркнул Косачев.